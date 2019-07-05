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Почему Май Абрикосов уехал в деревню и разводит коров 

Рамблер 1 час назад
Май Абрикосов пришел на телепроект "Дом-2" в 2004 году и стал одним из самых ярких его участников. Он пытался построить отношения с Аленой Водонаевой и Ольгой Солнце, но в итоге покинул проект.
После попыток найти любовь, он вел телешоу и играл второстепенные роли в сериалах. Когда о телезвезде все забыли, он неожиданно пропал. Все стало известно только после того, как он завел Instagram.
@tertishnyi_official
Сейчас Май Абрикосов уже и не вспоминает свой псевдоним, а просит называть себя настоящим именем — Роман Тертишный. После того, как ему не удалось покорить столицу, он уехал в Воронежскую область. Судя по фото, там он ведет отшельнический образ жизни, занимается домашним хозяйством и регулярно посещает церковь.
"Я ем простую еду, ношу скромную одежду, читаю книги. Не пью, не курю, мечтаю посадить много алых роз"
Кроме того, Тертишный занялся разоблачением проекта. По его словам, бывший продюсер "Дома-2" украл у него идею с выездом на Сейшелы и подсадил молодого человека на запрещенные вещества.
@tertishnyi_official
По словам телезвезды, такой образ жизни нравится ему гораздо больше. Он заявлял, что его несколько раз приглашали в "Дом-2", "Пусть говорят" и другие телепроекты, но он отказался.
Комментарии2
ТВ , Видео , Роман Тертишный
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