Стали известны гонорары российских юмористов на корпоративах

СМИ сравнили гонорары популярных российских юмористов. Дороже всего обойдется выступление Максима Галкина , сообщает "Комсомольская правда". За одно выступление артист получает порядка 50 тысяч евро (около 3,5 миллионов рублей).

Также в список самых высокооплачиваемых комиков отечественной эстрады вошел Александр Ревва . Его гонорар составляет порядка двух миллионов рублей за одно выступление.

В топ вошла и Юлия Михайлова , которая просит за свое появление на корпоративе приблизительно 800 тысяч рублей. А вот выступление Евгения Петросяна обойдется еще дешевле — за свою программу артист просит "всего" 700 тысяч.

Отмечается, что юмористов обычно приглашают на корпоративы в качестве ведущих мероприятия.