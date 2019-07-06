СМИ сравнили гонорары популярных российских юмористов. Дороже всего обойдется выступление Максима Галкина, сообщает "Комсомольская правда". За одно выступление артист получает порядка 50 тысяч евро (около 3,5 миллионов рублей).
Также в список самых высокооплачиваемых комиков отечественной эстрады вошел Александр Ревва. Его гонорар составляет порядка двух миллионов рублей за одно выступление.
В топ вошла и Юлия Михайлова, которая просит за свое появление на корпоративе приблизительно 800 тысяч рублей. А вот выступление Евгения Петросяна обойдется еще дешевле — за свою программу артист просит "всего" 700 тысяч.
А самым "экономным" подойдут выходцы из "Кривого зеркала" и "Аншлага". От 400 до 150 тысяч рублей за проведение корпоратива просят артисты Александр Морозов, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров.
Отмечается, что юмористов обычно приглашают на корпоративы в качестве ведущих мероприятия.