Бузова получила травму на «Форте Боярд»

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Бузова рассказала о травме, которую получила на «Форте Боярд» 

Рамблер 5 часов назад
Бывшая звезда "Дома-2", певица Ольга Бузова получила травму ноги и столкнулась со множеством своих страхов во время участия в телеигре "Форт Боярд". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Пришла в номер и поняла, что не могут ходить…" — заявила Бузова на видео в Stories. Фанаты певицы посоветовали ей воздержаться от таких экстремальных съемок.
@buzova86
Артистка отметила, что ей пришлось столкнуться с большим количеством фобий и страхов, с которым она не сталкивалась никогда. "Не буду ничего говорить, все увидите сами… но было сложно", — написала она.
Первая серия нового "Форт Боярд" должна быть показана осенью этого года. Ведущим станет музыкант, лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Кроме Бузовой, в шоу примут участие певица Анна Седокова, актрисы Екатерина Волкова, Анна Хилькевич и Эвелина Бледанс. Также в нем будут участвовать телеведущие Виктория Боня, Сергей Светлаков, Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин и другие звезды.
Комментарии9
ТВ , Видео , Эвелина Бледанс , Екатерина Волкова , Виктория Боня , Сергей Светлаков , Анна Седокова , Михаил Шац , Сергей Шнуров , Егор Дружинин , Анна Хилькевич , Ольга Бузова
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