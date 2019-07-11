Бузова получила травму на «Форте Боярд»

Бузова рассказала о травме, которую получила на «Форте Боярд»

Бывшая звезда "Дома-2", певица Ольга Бузова получила травму ноги и столкнулась со множеством своих страхов во время участия в телеигре "Форт Боярд". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Пришла в номер и поняла, что не могут ходить…" — заявила Бузова на видео в Stories. Фанаты певицы посоветовали ей воздержаться от таких экстремальных съемок.

@buzova86

Артистка отметила, что ей пришлось столкнуться с большим количеством фобий и страхов, с которым она не сталкивалась никогда. "Не буду ничего говорить, все увидите сами… но было сложно", — написала она.