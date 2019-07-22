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Собчак попросила забыть о ее участии в «Доме-2» 

Рамблер 16 часов назад
Телеведущая Ксения Собчак попросила россиян забыть про ее участие в телестройке "Дом-2". "Прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2"», — заявила она на своей странице в Instagram.
Собчак назвала себя хулиганкой, отметив, что это основное, что ее определяет. "Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в блондинке в шоколаде, а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова", — пояснила она. Она отметила, что любит классиков кино и литературы также сильно, как и бывших участников и соведущих знаменитой телестройки.
Запись в блоге звезды появилась через сутки после другой ее публикации, в которой она обвинила соотечественников в равнодушном отношении к репутации. По ее словам, в России никого не интересуют, что человек натворил в прошлом. Публикация вызвала шквал негатива в комментариях, некоторые пользователи соцсети упрекнули ведущую в том, что она не задумывается о собственной репутации. "Вы не глупый человек, но репутация у Вас чуть с душком", "Вот бы ведущей "Дом-2" рассуждать о репутации… Не позорься", — возмущаются подписчики.
Собчак была соведущей "Дома-2" на телеканале ТНТ с 2004 по 2012 годы. В мае 2019 года она стала генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в "Газпром-медиа"). Также она ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу "Осторожно, Собчак!". В в 2018 году она баллотировалась в президенты России.
Комментарии10
ТВ , Видео , , Ксения Собчак , Газпром-медиа
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