Собчак попросила забыть о ее участии в «Доме-2»

Телеведущая Ксения Собчак попросила россиян забыть про ее участие в телестройке "Дом-2". "Прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2"», — заявила она на своей странице в Instagram.

Собчак назвала себя хулиганкой, отметив, что это основное, что ее определяет. "Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в блондинке в шоколаде, а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова", — пояснила она. Она отметила, что любит классиков кино и литературы также сильно, как и бывших участников и соведущих знаменитой телестройки.

Запись в блоге звезды появилась через сутки после другой ее публикации, в которой она обвинила соотечественников в равнодушном отношении к репутации. По ее словам, в России никого не интересуют, что человек натворил в прошлом. Публикация вызвала шквал негатива в комментариях, некоторые пользователи соцсети упрекнули ведущую в том, что она не задумывается о собственной репутации. "Вы не глупый человек, но репутация у Вас чуть с душком", "Вот бы ведущей "Дом-2" рассуждать о репутации… Не позорься", — возмущаются подписчики.