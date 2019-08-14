Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»

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Чем закончилось мини-шоу «Крутое пике» из тележурнала «Каламбур» 

Рамблер 7 часов назад
Популярное телешоу выходило на экраны вплоть до 2001 года и стало сборником самых популярных клише из иностранных боевиков. Герои произносили все свои реплики на английском языке, а закадровый перевод осуществлял один мужской голос.
В течение всех серий разыгрывались разные ситуации, с которыми постоянно на протяжении сложного полета сталкивались пилоты: у них отказывала техника, бунтовали пассажиры, а устрашающие погодные условия нагнетали обстановку. Но есть ли у этой многосерийной линии свой логичный финал? Смог ли сесть знаменитый "Бройлер 747" из журнала каламбур?
Да, смог! Но ненадолго. В последнем выпуске вновь не обошлось без шаблонов, основанных на вполне частой жизненной ситуации: едва лайнер коснулся земли, дама с чемоданами встала у дверей, чтобы выйти из самолета как можно скорее. Тогда неунывающий и вечно веселый Командор спрашивает у коллег:
"Дринкинс, вы джентльмен? Морзе, а вы джентльмен? Я джентльмен тоже. И мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Взлетаем!"
И самолет вновь взмывает вверх.
Мини-сериал "Крутое пике" был частью тележурнала "Каламбур" — передачи, выходившей в эфир с 1996 по 2001 год.
Комментарии4
ТВ , Видео
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