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Российские телеведущие, косноязычие которых поражает 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Фото: Кадр из телепередачи
В обычной жизни встретить не очень грамотного человека, который плохо выражает собственные мысли и имеет дефекты речи не так уж сложно. Но косноязычие телеведущих считается недопустимым, поскольку оно мешает адекватному восприятию информации и создает языковую распущенность. В прошлом дикторы и ведущие на радио и телевидении были эталонными носителями языка, чем не могут похвастаться современные "говорящие головы". Рассказываем, кто из них хуже всех овладел русским языком.

Евгений Попов

Ведущий передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов, кажется, не любит соблюдать нормы русского языка, а жаргонизмы стали его отличительными чертами речи. Телеведущий не стыдится произносить в эфире такие слова, как "кинуть", "крыша" и "наезд". Стоит отметить, что журналист вырос в интеллигентной семье, поэтому природа его любви к сниженной лексике остается неизвестной. В биографии Попова на сайте "Узнай все" уточняется, что его мать была филологом, а на сайте "24-СМИ" говорится, что она преподавала в университете биологию.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева, жена Евгения Попова и соведущая программы "60 минут" как-то приписала авторство романа "Молодая гвардия" Михаилу Булгакову (его автором является Александр Фадеев, а Булгаков написал "Белую гвардию"). Однако это не единственный ее промах — телеведущая уже получала в свой адрес замечания и обвинения в косноязычии и безграмотности. Однажды она умудрилась добавить в одно слово два лишних звука. "Это если верить доверчивым американским военно-начальникам", — заявила Скабеева. Слово "военачальник" пишется и произносится без второй "о" и с одной "н" вначале. "Слишком громкая экспрессивно-окрашенная речь и воинственные позы не украшают главный российский телеканал", — отмечают телезрители, которых возмущает искажение журналисткой звуков русской речи.

Юлия Меньшова

Неправильная расстановка ударений — не единственная погрешность в работе актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой. Весной 2019 года она решила рассказать о неизвестных фактах из биографии поэтессы Марины Цветаевой, но сделала это в неуместной ироничной форме. Ее фраза "а когда родится Аля, единственная проблема лишь в грудном вскормлении, потому что мешает Марине уходить из дома" была высмеяна телезрителями. Слова "вскормление" нет в русском языке, а употребление глагола "примечать" во фразе "Марина не слишком примечает отъезда мужа" вообще звучит не по-русски.

Анатолий Кузичев

Ведущий программы "Время покажет" на "Первом канале" Анатолий Кузичев прославился фирменными "приемами" речи. Он не выговаривает шипящие звуки, однако исправлять это, похоже, не собирается. Кроме дефектов речи и слов-паразитов журналист изобрел неологизм "отмёр", который, видимо, образован от глагола "отмереть".

Артем Шейнин

"Посмотрите, там много где, по поводу чего, кто бузил", — это точная цитата Артма Шейнина из одного из выпусков передачи "Время покажет". Тогда участники политического ток-шоу обсуждали некорректное поведение телеведущего Георгия Габунии. Ранее журналист неоднократно допускал ошибки, а в его речи присутствует много слов-паразитов и междометий.

Ксения Собчак

Еще в 2012 году телеведущая Тина Канделаки составила рейтинг самых грамотных и безграмотных российских звезд. Она руководствовалась записями знаменитостей в Twitter. Так, первое место среди неграмотных досталось телеведущей Ксении Собчак. Канделаки отметила, что у Собчак наблюдаются проблемы с пунктуацией: телезвезда отличается нелюбовью к расстановке знаков препинания и проблемами в написании имен собственных. Скриншоты с примерами ошибок Канделаки выложила в своем блоге в ЖЖ.
@tikandelaki.livejournal.com
Слово "телеграм" пишется с одной буквой "м".
@xenia_sobchak
Похоже, телеведущая совсем не следит за опечатками…
@xenia_sobchak
Комментарии21
ТВ , Молодая гвардия , Белая гвардия , Тина Канделаки , Анатолий Кузичев , Марина Цветаева , Михаил Булгаков , Георгий Габуния , Юлия Меньшова , Ксения Собчак , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Артем Шейнин , Александр Фадеев , Первый канал
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