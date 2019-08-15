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Как американцы купили права на советские мультики 

Рамблер 4 часа назад
В 1992 году, когда старые правила и законы времен СССР перестали действовать, а с новыми все было непонятно, к обедневшему руководству «Союзмультфильма» обратился бывший кумир советских детей Олег Видов, красавчик-блондин из фильма "Всадник без головы", с предложением продать ему архив классических советских мультиков. Видов с 1983 года жил за рубежом. Там пиком его карьеры стала роль в эротическом фильме "Дикая орхидея", где главную роль играл Микки Рурк. К 1992 году вместе со своей очередной женой, американкой Джоан Борстен, Видов организовал компанию «Films by Jove», которая и купила пакет из 1260 мультиков с правом пользования на 10 лет. Видов настаивал, что сумма сделки была более полумиллиона долларов.
Часть мультфильмов была порезана и переозвучена, из них были убраны титры, указывающие на советское происхождение. Например, "Снежная королева" прокатывалась по телевидению в Чехии с титрами на английском языке и воспринималась как американский продукт. Хотя Видов говорил, что его идеей было поделиться с миром счастьем своего детства и познакомить с советской анимацией, реальные создатели мультфильмов мирового признания за свой труд не получали. Госфильмофонд России долго судился с Видовым за права на коллекцию.
Дело кончилось тем, что в 2007 году права на архив выкупил у Видова российский олигарх Усманов через свою компанию Swinstar Holdings Limited. Сумма сделки не разглашалась, однако Видов сообщил, что остался ей вполне доволен. Сразу после заключения этой сделки коллекция на безвозмездной основе была передана детскому телеканалу "Бибигон", созданному при телеканале "Россия".
кадр из фильма "Всадник без головы"
Комментарии4
ТВ , Видео , Снежная королева , Всадник без головы , Олег Видов , Джоан Борстен , Микки Рурк
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