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Как выглядели популярные телеведущие в молодости 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядели в молодости известные телеведущие. Кто-то из них добился известности лишь в зрелые годы, поэтому никто не знает, какими они были 20-30 лет назад. Другие уже так давно на телеэкране, что зрители просто забыли, какими они были раньше. Александр Масляков, Елена Малышева, Александр Васильев, Роза Сябитова, Дмитрий Дибров, Владимир Познер, Николай Дроздов тоже когда-то были молодыми.
ТВ , Видео , Елена Малышева , Владимир Познер , Александр Масляков , Александр Васильев , Роза Сябитова , Дмитрий Дибров , Николай Дроздов
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