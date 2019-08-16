Смотрите видео и узнайте, как выглядели в молодости известные телеведущие. Кто-то из них добился известности лишь в зрелые годы, поэтому никто не знает, какими они были 20-30 лет назад. Другие уже так давно на телеэкране, что зрители просто забыли, какими они были раньше. Александр Масляков, Елена Малышева, Александр Васильев, Роза Сябитова, Дмитрий Дибров, Владимир Познер, Николай Дроздов тоже когда-то были молодыми.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Анна
Боевик, Триллер
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 100. Большой МУЛЬТпраздник!
Мультфильм
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Как выглядели популярные телеведущие в молодости
ТВ , Видео , Елена Малышева , Владимир Познер , Александр Масляков , Александр Васильев , Роза Сябитова , Дмитрий Дибров , Николай Дроздов
Читайте также