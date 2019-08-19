Как выглядели известные телеведущие в молодости 

Программы этих телеведущих многие зрители с удовольствием смотрят на протяжении десятилетий. Время идет, меняется внешность ведущих, и сейчас становится даже тяжело представить, как они выглядели в молодости на заре своей карьеры.
Михаил Шац
Как и у большинства отечественных юмористов карьера Шаца началась с программы КВН. Собрав в шоу всевозможные награды, Шац решил пойти дальше и вместе с товарищами по "Клубу" запустил собственный проект "О. С. П. -студия", который долгое время пользовался огромной популярностью. В этом году Шац стал ведущим программы телеканала СТС "Дело было вечером".
Александр Васильев
Почти десять лет историк моды и эрудит Васильев ведет заседания модного суда в программе "Модный приговор". Зная о том, в какой семье вырос телеведущий, сейчас уже трудно представить, что он мог бы связать себя с чем-то помимо искусства. Его мать была актрисой в театре, а отец создавал декорации и костюмы к постановкам. В юности Васильев, следуя по стопам отца, работал за кулисами Театра на Малой Бронной, а впоследствии стал одним из самых известных в России исследователей моды.
Александр Гордон
Острый на язык телеведущий мечтал заниматься журналистикой с с ранних лет, несмотря на то, что поступил в Щукинское театральное училище. Первым проектом Гордона стала передача "Нью-Йорк, Нью-Йорк", — он начал вести ее в возрасте 30 лет. А уже после этого были другие программы: "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гордон" и "Гражданин Гордон", о которых слышали даже люди, не включавшие телевизор. Сейчас телеведущий ведет передачу "Мужское\женское" на Первом канале.