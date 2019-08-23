Видео раскрывает подробности личной жизни известного телеведущего Евгения Попова. Сейчас он женат на коллеге Ольге Скабеевой и растит вместе с ней сына. Пара ведёт ток-шоу, в которых обсуждаются острые политические проблемы. И для Ольги, и для Евгения этот брак стал вторым. Прежде Евгений был женат на другой телеведущей, Анастасии Чуркиной, дочери постоянного представителя России при ООН в 2006—2017 годах Виталия Чуркина. Почему распался первый брак Евгения и имеет ли к разводу отношение Ольга Скабеева?
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Бык
Драма
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Падение ангела
Боевик
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Ангел мой
Триллер, Драма
На ком был раньше женат муж Ольги Скабеевой
ТВ , Видео , Виталий Чуркин , Анастасия Чуркина , Ольга Скабеева , Евгений Попов , ООН
Читайте также