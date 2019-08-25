Как «Бледина» попала на российское ТВ в 1990-х

В 1990-е годы российских рынок заполонили западные товары, некоторые из которых у потребителей вызывали, мягко говоря, недоумение. Причем реклама эффект только усиливала.

Одним из таких брендов стало детское питание "Bledina". Производитель не дал себе труд выяснить, как звучит название марки на русском языке, а рекламу доверил актерам из юмористического шоу "Оба-на!".

Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы. В кадре Игорь Угольников ласково укачивает крупного "малыша" Николая Фоменко , который непрестанно хнычет. Когда заботливый "отец" спрашивает капризничающего "младенца", чего же он хочет, тот истошно кричит "Бледину!". После чего зрителям сообщают, что "Блединой" вскормлен весь мир. В финале Валерий Гаркалин в образе доктора, подтверждает, что дети растут на таком питании "как собаки".

На самом деле в ролике ни капли не преувеличили, детское питание бренда было действительно популярно во всем мире. Однако для России компания не захотела сделать исключение, чтобы изменить название на более благозвучное для русского уха.