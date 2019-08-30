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Кто «рисует» спецэффекты на Первом канале 

Рамблер 9 часов назад
Кто «рисует» спецэффекты на Первом канале
Фото: кадр из эфира шоу "Голос" на Первом
Над красочными межпрограммными заставками Первого канала трудится команда Дирекции кинопостпродакшна. Ее директором является москвич Антон Ненашев (1975 г.р.). Он пришел на телевидение еще в начале 90-х годов в возрасте 16 лет и помогал со спецэффектами только открывшемуся тогда "ТВ6 — Москва". Позже занимался оформлением телепрограмм "Дорожный патруль", канала ОРТ и так далее. Не имея специального образования, которое в начале 90-х было неоткуда взять, телевизионщик справляется с работой благодаря увлеченности и большому опыту. По словам "главного по спецэффектам" на Первом канале, его дизайнеры приносят на российский телерынок то, чего в России никогда не было, а "во всем мире уже было три раза".
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