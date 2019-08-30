Над красочными межпрограммными заставками Первого канала трудится команда Дирекции кинопостпродакшна. Ее директором является москвич Антон Ненашев (1975 г.р.). Он пришел на телевидение еще в начале 90-х годов в возрасте 16 лет и помогал со спецэффектами только открывшемуся тогда "ТВ6 — Москва". Позже занимался оформлением телепрограмм "Дорожный патруль", канала ОРТ и так далее. Не имея специального образования, которое в начале 90-х было неоткуда взять, телевизионщик справляется с работой благодаря увлеченности и большому опыту. По словам "главного по спецэффектам" на Первом канале, его дизайнеры приносят на российский телерынок то, чего в России никогда не было, а "во всем мире уже было три раза".
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Битва
Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Бык
Драма
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Падение ангела
Боевик
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Маленькие секреты большой компании
Трагикомедия
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Кто «рисует» спецэффекты на Первом канале
Фото: кадр из эфира шоу "Голос" на Первом
Читайте также