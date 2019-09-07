Какая реклама стала самой дорогой в мире

Часто во время рекламного блока, прерывающего телевизионные программы и фильмы, люди переключают канал или отходят от телевизоров. А между тем, некоторые рекламные ролики сами по себе являются мини-фильмами, бюджет которых сопоставим с бюджетом голливудских картин.

Самым дорогим роликом за всю историю рекламной индустрии признан шедевр режиссера Бэза Лурманна “ Chanel No. 5: The Film”. Бюджет этой роскошной рекламы знаменитых духов составил 44 миллиона долларов: по 11 миллионов долларов за одну минуту сюжета.

В ролике снялась актриса Николь Кидман , ставшая самым успешным лицом бренда Chanel No. 5 и получившая самый большой гонорар за все время существования рекламного бизнеса.

За участие в съемках «Chanel No. 5: The Film» Николь получила 4 миллиона долларов. Сам же парфюм, представленный в рекламе стал одним из самых продаваемых ароматов во всем мире.