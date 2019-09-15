Что стало с Настей Ягайловой из «Дома-2»

Настю Ягайлову многие запомнили по реалити-шоу «Большой брат», которое в свое время было популярным на российском телевидении не менее «Дома-2».

Симпатичная брюнетка с мишкой в руках умело манипулировала участниками и вела себя как опытный психолог. Василий Печень, еще один участник проекта, встречался с Настей, и однажды стал жертвой ее манипуляций: девушка разыграла его, соврав про беременность. Настя уверенно повышала свои рейтинги, что позволило ей стать победительницей «Большого брата». Затем она получила приглашение в реалити-шоу «Дом-2».

Настя пришла на проект с целью найти вторую половинку, но довольно быстро покинула «Дом-2», попросив Васю забрать ее домой. Как известно, отношения ребят были недолгими: быстро съехались — в скором времени разъехались.

Настя вернулась в свой родной город Хабаровск, где спустя некоторое время начала встречаться со своим старым другом Алексеем Рябичкиным. В июле 2008 года пара обвенчалась в церкви и расписалась в ЗАГСе. Кстати, под венец девушка шла уже в положении (и на этот раз по правде!).

Долгое время о Насте ничего не было слышно. Прошло больше десяти лет, прежде чем она пришла на программу о звездах реалити-шоу и рассказала о своей жизни сегодня. После проекта она пыталась построить карьеру модели, а в 2016 году даже участвовала в одном из конкурсов. После этого девушка сменила курс и решила отдать предпочтение спокойной размеренной жизни домохозяйки. Сегодня Настя счастлива в браке (с Алексеем они уже отметили оловянную свадьбу) и стала примерной мамой (пара воспитывает сына Максима). «В люди» Настя выходит редко, да и светская жизнь ее уже не интересует.