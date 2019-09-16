Что стало с ведущим «Очумелых ручек»

Рубрику "Очумелые ручки" в передаче "Пока все дома" очень любили за ее неординарность. Мужчины рассказывали, как сделать обувь из пластиковых бутылок, избавиться от пятен на обоях и предлагали зрителям другие "лайфхаки" по ведению хозяйства.

Однако, пока Андрей Бахметьев придумывал новые приспособления, народная слава сыграла с ним злую шутку. Ведущий рассказывал, что к нему неоднократно подходили на улицах и угрожали мужья тех женщин, которые просили повторить то, что показывают по телевизору.

Именно поэтому, когда в 2010 году он пропал из ТВ, пошли слухи о том, что с ним что-то случилось, ведь его уход был очень внезапным. Когда все узнали, что с Бахметьевым все в порядке, зрители решили, что он поругался с создателем "Пока все дома" Тимуром Кизяковым. Когда ведущего попросили прокомментировать конфликт, он резко ответил, что все слухи лживы, а сам он обещал не рассказывать о причинах ухода.

nvmsk.com

После закрытия Бахметьев занялся предпринимательской деятельностью. Он создал обучающий конструктор для детей, который стал востребован как в России, так и за рубежом. В одном из интервью он рассказывал, что от новой работы получает больше удовольствия, чем от старой.