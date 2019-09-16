Телеведущую случайно обнажили в прямом эфире 

На видео попал казус, случившийся с аргентинской телеведущей Сол Перес. Девушка давала интервью на торжественной церемонии, когда стоявший рядом с ней дизайнер Фабиан Медина Флорес решил поправить наряд ведущей. Однако он не рассчитал и слишком сильно приподнял подол, невзначай продемонстрировав нижнее бельё красавицы. Позднее он пояснил, что не хотел ставить девушку в неловкое положение. Любопытно, что сама Перес вообще не обратила на это внимания.
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