Телеведущую случайно обнажили в прямом эфире

На видео попал казус, случившийся с аргентинской телеведущей Сол Перес. Девушка давала интервью на торжественной церемонии, когда стоявший рядом с ней дизайнер Фабиан Медина Флорес решил поправить наряд ведущей. Однако он не рассчитал и слишком сильно приподнял подол, невзначай продемонстрировав нижнее бельё красавицы. Позднее он пояснил, что не хотел ставить девушку в неловкое положение. Любопытно, что сама Перес вообще не обратила на это внимания.