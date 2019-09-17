Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" собирается подать в суд на Первый канал и, в частности, на программу Дмитрия Борисова "Пусть говорят".

Разин призвал зрителей не смотреть передачу, в которой обсуждались сообщения СМИ о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк

"Считал и считаю эту передачу помойкой. После того, когда они оскорбили Александра Васильевича Новикова и грязью облили меня, считаю их помойниками, которые собирают какие-то разговоры и слухи. Они могут переворачивать все мои слова и выдергивать их из контекста в отношении Анастасии Заворотнюк…", — написал Разин в своем Instagram.

Кроме того, продюсер считает, что в передаче не могут использовать его имя.

"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте", — заявил Разин.

Напомним, ранее продюсер сообщил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, а слухи о ее болезни в СМИ — не фейк.