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Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Продюсер группы "Ласковый май" собирается подать в суд на Первый канал и, в частности, на программу Дмитрия Борисова "Пусть говорят".
Разин призвал зрителей не смотреть передачу, в которой обсуждались сообщения СМИ о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Считал и считаю эту передачу помойкой. После того, когда они оскорбили Александра Васильевича Новикова и грязью облили меня, считаю их помойниками, которые собирают какие-то разговоры и слухи. Они могут переворачивать все мои слова и выдергивать их из контекста в отношении Анастасии Заворотнюк…", — написал Разин в своем Instagram.
Кроме того, продюсер считает, что в передаче не могут использовать его имя.
"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте", — заявил Разин.
Напомним, ранее продюсер сообщил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, а слухи о ее болезни в СМИ — не фейк.
Комментарии11
ТВ , Видео , Дмитрий Борисов , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Александр Новиков , Роспатент
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