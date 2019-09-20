Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стриптизерши
Стриптизерши
Триллер
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Битва
Битва
Драма
Купить билет
Королевские каникулы
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Я иду искать
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Эбигейл
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дорогой папа
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Пункт назначения: Смайл
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Побег из джунглей
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Yesterday
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Купить билет
Работа без авторства
Работа без авторства
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Промар
Промар
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет

Куда пропал Геннадий Малахов и почему его «закрыли» 

Рамблер 10 часов назад
Российским зрителям хорошо знакомо имя Геннадия Малахова. Обычно его ассоциируют с народной медициной, странными добрыми советами, уринотерапией и фразой «Доброго здоровьица!». Именно такую передачу писатель и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления вел на Первом канале. А еще раньше Геннадий был ведущим «Малахов+» вместе с актрисой Еленой Прокловой.
Так, передача «Малахов+» выходила в эфир с 2006 года и рассказывала зрителям о нетрадиционных методах лечения самых разных болезней. Четыре года программа выходила в эфир каждый будний день, пока в сентябре 2010-вдрун Геннадий Петрович вдруг просто не приехал на съемки.
Шоу экстренно заменили другой программорй, а, когда, с ситуацией стали разбираться, выяснилось, что у народного целителя серьезные проблемы. Соседи Малахова рассказали, что он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя одумался.
Выяснилось, что Малахову не нравились изменения в концепции его программы. Он переживал из-за ухода своей соведущей Елены Прокловой из шоу, а потом из-за того, что вести проект с ним стали натуропат Наталья Морозова и доктор медицинских наук, врач-невролог Василий Генералов.
Народному целителю изменения не понравились, он считал, что передача перестала быть «народной», а его новые коллеги позволяли себе высмеивать методы Малахова в эфире.
Но в тяжелое психологическое состояние Малахова загнала и сильная усталость. Позже он признался, что программа «высосала из него все соки», и у него «не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше».
Он попросил расторжения контракта, а Первый канал потребовал его выплатить неустойку в размере 1,5-2 млн рублей. Программу закрыли.
Но через два года Малахову снова доверили вести похожую передачу «Доброго здоровьица!». Теперь он вел шоу с Ангелиной Вовк, а потом на съемки стали приглашать и звезд, чтобы обсудить с ними методы оздоровления. Но только вот зритель уже не так радужно принимал советы Малахова. Из-за низких рейтингов программу закрыли.
Сам Геннадий Петрович вернулся в родной город Каменск-Шахтинск Ростовской области и продолжил писать книги для своего сайта. Кроме того, он ведет свой видеоканал и радуется, что над ним нет руководства.
«Любой может найти их на сайте или на таком же канале в Youtube, где уже собрано 750 видео, в том числе есть уникальная передача «Целебная кулинария». Вся информация предоставляется бесплатно, я делаю свои передачи так, как считаю нужным, никто мне не указывает, что и как делать…», — рассказал Малахов СМИ.
Комментарии11
ТВ , Видео , Наталья Морозова , Ангелина Вовк , Геннадий Малахов , Елена Проклова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каким будет продолжение «Аватара»
Каким будет продолжение «Аватара»
ТНТ упрекнули в унижении женщин
ТНТ упрекнули в унижении женщин
Голливудские артисты, которым «Оскар» не помог
Голливудские артисты, которым «Оскар» не помог
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей11
Почему Вертинская была недовольна ролью Ассоль
Почему Вертинская была недовольна ролью Ассоль5
Видео
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
02:19
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
Фильмы
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
00:28
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
Фильмы
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
02:14
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Самые пересматриваемые сцены фильмов
10:16
Самые пересматриваемые сцены фильмов
Фильмы
Что стало с юной актрисой из «Ворониных»
02:36
Что стало с юной актрисой из «Ворониных»
Актеры
Каким будет продолжение «Аватара»
11:58
Каким будет продолжение «Аватара»
Фильмы
Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого
03:16
Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого
Актеры
Жизнь и роли «советской Мэрилин Монро»
03:38
Жизнь и роли «советской Мэрилин Монро»
Актеры
Кем был Федор Добронравов до киношной славы
04:57
Кем был Федор Добронравов до киношной славы
Актеры
Сколько лет Софи Лорен
09:10
Сколько лет Софи Лорен
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение