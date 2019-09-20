Куда пропал Геннадий Малахов и почему его «закрыли»

Российским зрителям хорошо знакомо имя Геннадия Малахова . Обычно его ассоциируют с народной медициной, странными добрыми советами, уринотерапией и фразой «Доброго здоровьица!». Именно такую передачу писатель и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления вел на Первом канале. А еще раньше Геннадий был ведущим «Малахов+» вместе с актрисой Еленой Прокловой

Так, передача «Малахов+» выходила в эфир с 2006 года и рассказывала зрителям о нетрадиционных методах лечения самых разных болезней. Четыре года программа выходила в эфир каждый будний день, пока в сентябре 2010-вдрун Геннадий Петрович вдруг просто не приехал на съемки.

Шоу экстренно заменили другой программорй, а, когда, с ситуацией стали разбираться, выяснилось, что у народного целителя серьезные проблемы. Соседи Малахова рассказали, что он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя одумался.

Выяснилось, что Малахову не нравились изменения в концепции его программы. Он переживал из-за ухода своей соведущей Елены Прокловой из шоу, а потом из-за того, что вести проект с ним стали натуропат Наталья Морозова и доктор медицинских наук, врач-невролог Василий Генералов.

Народному целителю изменения не понравились, он считал, что передача перестала быть «народной», а его новые коллеги позволяли себе высмеивать методы Малахова в эфире.

Но в тяжелое психологическое состояние Малахова загнала и сильная усталость. Позже он признался, что программа «высосала из него все соки», и у него «не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше».

Он попросил расторжения контракта, а Первый канал потребовал его выплатить неустойку в размере 1,5-2 млн рублей. Программу закрыли.

Но через два года Малахову снова доверили вести похожую передачу «Доброго здоровьица!». Теперь он вел шоу с Ангелиной Вовк , а потом на съемки стали приглашать и звезд, чтобы обсудить с ними методы оздоровления. Но только вот зритель уже не так радужно принимал советы Малахова. Из-за низких рейтингов программу закрыли.

Сам Геннадий Петрович вернулся в родной город Каменск-Шахтинск Ростовской области и продолжил писать книги для своего сайта. Кроме того, он ведет свой видеоканал и радуется, что над ним нет руководства.