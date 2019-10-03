В Москве вручили статуэтки ТЭФИ 

В Московском театре мюзикла прошла церемония вручения телевизионной премии "ТЭФИ-2019".
Победителем в номинации "Интервьюер" категории "Вечерний прайм-тайм" стал Федор Бондарчук. Режиссер ведет программу "Кино в деталях", которой в этом году исполняется 15 лет.
Лучшим ведущим информационной программы признали телеведущего Дмитрия Губерниева. ТЭФИ в категории "Информационная программа" досталась передаче "Пятница! News", которая выходит на телеканале "Пятница".
Помимо этой награды канал получил еще 11 статуэток, в том числе за программу Анастасии Ивлеевой Agent Show и за Регину Тодоренко, которую назвали лучшей ведущей утренней программы.
Победителем в номинации "Ведущий развлекательной программы" стал Иван Ургант.
Всего в этом году было подано рекордное количество заявок — 630 на 34 номинации. По традиции лауреаты премии награждаются статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.