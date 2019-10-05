Что сейчас делают авторы хита «Бонанылопалабомба»

В начале нулевых особой популярностью пользовалась русская танцевальная музыка. Из каждой палатки с дисками и кассетами, из окна квартиры или авто то и дело можно было услышать очередной хит.

Когда в 2001 году увидела свет песня "Бонанылопалабомба", то моментально обрела народную известность. Крайне запоминающийся мотив, граничащий с навязчивостью, сделал эту песню ультрахитом.

И даже теперь, стоит лишь начать напевать эту композицию, сразу можно заметить, что она будто бы "застревает" в голове.

Но хиты забываются, такая же участь ждет и их исполнителей. Так что же стало с группой "Горячие головы", которые и спели ту знаменитую композицию?

Группа "Горячие головы" за свою карьеру выпустила несколько альбомов. Все из них выполнены в общей тематике — запоминающийся мотив и легкий расслабленный текст. Но такой же славы, как после "Бонанылопалабомба", им уже не довелось добиться.

Последний альбом коллектива вышел в 2007 году, но и спустя 12 лет они все еще занимаются музыкальной деятельностью. Их приглашают на корпоративы преданные фанаты, они поют на фестивалях музыки 90-х, а также выступают на городских мероприятиях в разных уголках нашей страны.

И несмотря на то, что былая известность осталась давно позади, участники коллектива не бросают музыку и не распускают группу. Более того, представители "Горячих голов" обещают поклонникам и новые треки, правда когда они выйдут и что это будет — неизвестно.