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Назван победитель шоу «Голос.60+» 

Рамблер 6 часов назад
Назван победитель шоу «Голос.60+»
Фото: @1tv
Зрители Первого канала выбрали победителя телевизионного шоу "Голос. 60+" в ходе голосования, которое прошло по новым правилам. Результаты были опубликованы на странице канала в Instagram.
Победителем второго сезона стал шахтер из Донецка Леонид Сергиенко. Свои голоса ему отдали более 70% телезрителей. Наставницей участника была известная российская певица Пелагея.
@1tv
На втором месте — Юрий Шиврин из команды Льва Лещенко. Перед стартом голосования ведущий шоу Дмитрий Нагиев объявил о новых правилах учета голосов. Теперь нельзя звонить, чтобы отдать свой голос в пользу одного из участников, принимаются только смс-сообщения. Причем, чтобы голос действительно был учтен, нужно подтвердить действие и сделать это можно один раз на каждом этапе. Другими словами, нельзя проголосовать несколько раз.
С 11 октября стартует новый сезон шоу "Голос", в котором будут соревноваться 120 участников. Наставникам в этом сезоне выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.
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Комментарии
ТВ , Юрий Шиврин , Дмитрий Нагиев , Лев Лещенко , Валерий Сюткин , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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