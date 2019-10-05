Назван победитель шоу «Голос.60+»

Зрители Первого канала выбрали победителя телевизионного шоу "Голос. 60+" в ходе голосования, которое прошло по новым правилам. Результаты были опубликованы на странице канала в Instagram.

Победителем второго сезона стал шахтер из Донецка Леонид Сергиенко. Свои голоса ему отдали более 70% телезрителей. Наставницей участника была известная российская певица Пелагея.

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