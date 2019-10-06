Стал известен новый герой шоу «Холостяк»

Впервые за историю шоу главным героем станет немедийная личность.

Поклонники рэпера Гуфа до последнего надеялись увидеть на экранах своего любимца. Да и руководство канала ТНТ ранее заявляло, что рассматривает исполнителя в качестве кандидата для известного шоу. Но все же от этой идеи отказались, более того, решили совершенно изменить шоу, пригласив на «роль» главного героя обычного человека.

По информации Telegram-канала Super.ru, новым участником шоу «Холостяк» станет стоматолог Андрей Криворотов. Правда, сказать, что это просто мужчина с улицы, конечно, нельзя. Криворотов — известный в Москве стоматолог, пациентами которого являются и многие отечественные звезды. Андрей получил образование в России, учился в США, затем вернулся на родину и обзавелся частной практикой.

По мнению авторов «Холостяка» и руководства телеканала ТНТ, Криворотов в полной мере соответствует «эталону образа настоящего успешного мужчины».