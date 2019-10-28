Как выглядят и чем занимаются актеры «Новых русских бабок»

Все их знают, как Матрену и Цветочек, но почти никто не знает, как выглядят и чем занимаются «бабки» в реальной жизни. «Рамблер» подробно об этом расскажет.

Спустя время они стали появляться на всех юмористических программах телевидения — «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и пр. Их начали приглашать и в другие различные проекты — «Субботний вечер» с Николаем Басковым , «Улица Веселая» и новогодний мюзикл «Золотой ключик»

Сергей Чванов в перерывах между проектами руководит комплексом респектабельного отдыха «Времена года» , расположенного на берегу реки Волги. Также счастливо живет с женой Ириной и воспитывает детей Даню и Маню.

Что касается Игоря Касилова, то в 2015 году он в соавторстве с Андреем Беляниным выпустил книгу «Гаврюша и красивые». Игорь живет с супругой Еленой и воспитывает сына Егора.

Уже прошло много времени, но популярность «Новых русских бабок» не утихает. Их шутки до сих пор остаются актуальными. А в 2019 году творческому тандему исполнилось 20 лет.