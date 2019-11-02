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Как одна передача поссорила Малахова со звездами 

Рамблер 3 часа назад
Как одна передача поссорила Малахова со звездами
Фото: Кадр из шоу "Прямой эфир"
Скандалы не перестают сотрясать мир российского шоу-бизнеса. Как выяснил "Рамблер", на этот раз "шума" наделал выпуск передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале "Россия 1". Выпуск был обречен на успех, потому как назывался "Рынок шкур" и рассказывал тайны жизни московских красавиц.
Однако Малахов решил рассказать зрителям не просто о красавицах, а о дамах, оказывающих эскорт-услуги. Так, на шоу пригласили сразу нескольких Инстаграм-моделей, показали особенности их роскошной жизни, а затем разоблачили, рассказав зрителю, что интимные услуги этих эффектных женщин можно купить.
Причем в передаче были упомянуты не только имена блогеров из Instagram, но и популярной российской актрисы Натальи Рудовой.
@rudovanata
Редакторы связались с директором звезды и записали разговор с ним, продесмонстрировав фото девушки с подругами.
Реакция не заставила себя ждать. Наталья Рудова была настолько возмущена выпуском, что написала гневный пост об этом в своем Inatagram. Оказалось, что Малахов практически "сутенер".
"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ!… Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова", — написала разгневанная звезда.
Актриса отметила, что интервью с ее директором смонтировано, и отметила, что упоминание звездных имен в "грязной передаче" Малахова было сделано лишь с целью поднятия рейтингов.
"Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и что такое достоинство!", — заявила звезда.
Слова Рудовой подтвердила и ее коллега Настасья Самбурская, заявив в Instagram, что дважды получала от ведущего подобные предложения. После этого оскорбленный ведущий больше не предлагал ей подобных "контрактов", отметила она. Интересно, что звезду поддержала и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии3 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ТВ , Сутенер , Анастасия Решетова , Тимати , Андрей Малахов , Настасья Самбурская
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