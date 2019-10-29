Актриса и автор Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из юмористического коллектива "Уральские пельмени".
Девушка отметила, что решение об уходе не было принято спонтанно. Она думала над этим последние полгода.
"Я достигла в «Пельменях» потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко", — рассказала экс-звезда шоу.
Михалкова также заявила, что актеров приводит к забвению творческая стабильность и торможение в одном сценическом образе.
Кроме того, девушка рассказала, что сейчас готовит собственное юмористическое ток-шоу, и занимается еще несколькими проектами.
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