Михалкова объяснила, почему ушла из «Уральских пельменей»

Актриса и автор Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из юмористического коллектива "Уральские пельмени".

Девушка отметила, что решение об уходе не было принято спонтанно. Она думала над этим последние полгода.

"Я достигла в «Пельменях» потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко", — рассказала экс-звезда шоу.

Михалкова также заявила, что актеров приводит к забвению творческая стабильность и торможение в одном сценическом образе.

Кроме того, девушка рассказала, что сейчас готовит собственное юмористическое ток-шоу, и занимается еще несколькими проектами.