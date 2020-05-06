Победительница «Последнего героя» на ТВ-3 Надежда Ангарская призналась, что жизнь на острове действительно не была райской. Трудности испытаний телепроекта были сопряжены с бытовыми сложностями. К примеру, для участников шоу даже не сделали элементарных уборных для необходимых физиологических нужд.

«Для туалета были палки: выкопал яму, потом закопал все в песочек. На острове героев была просто лопата»,

— рассказала она «СтарХиту».

Душевых кабин или бань тоже не имелось. Люди мылись в естественных условиях, просто прячась друг от друга за скалами.

Взять с собой необходимые вещи для гигиены, например, ведро или таз, не представлялось возможным — участникам выдали список, строго по которому они и собирали свой багаж. Надежда считает, что ей крупно повезло, когда она решила взять с собой термокостюм с длинными рукавами и капюшоном. Он буквально спас ее от песка, ночного холода и палящего солнца.