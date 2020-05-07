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Почему Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала 

Диана Товсепова 11 часов назад
В самом близком для РФ государстве "забанили" российский федеральный канал. Так, 6 мая МИД Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала. "Рамблер" разбирался в причинах такого решения властей братской страны.
"Новость из Минска. Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — сообщается на официальном сайте Первого канала.
Оказалось, аккредитации были лишены сотрудники корреспондентского пункта российского Первого канала в Белоруссии — журналист Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк.
В МИДе Белоруссии заявили, что решение было принято "в связи с распространением недостоверной информации". Этот сюжет раскритиковали и на местном федеральном канале "Беларусь 1".

Сюжет раздора

В репортаже, который стал причиной такого решения, журналисты рассказывали о том, что проведенные в республике пасхальные службы и субботник "обернулись очередной вспышкой заболевания".
При этом Первый канал отметил, что в городе Столбцы в 75 км от Минска появилось множество новых могил.
"Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах", — говорили российские журналисты.
Кроме того, журналисты объявили, что несмотря на героические действия медиков в Белоруссии, система здравоохранения "захлебнется", если власти не примут меры.
Такая информация не понравились белорусским властям и создателям репортажа решили запретить продолжать работу в стране.

Что творится в стране

Напомним, что у белорусского лидера Александра Лукашенко особенная позиция по поводу коронавируса. Карантинные меры в стране не принимаются вопреки предупреждениям Всемирной организации здравоохранения. Однако в стране уже зафиксировано более 19 тысяч зараженных.
Интересно, что президент страны не стал отменять и парад в честь 75-летия Победы.
"Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", — заяви Лукашенко.
По его словам, военный парад — не самое опасное мероприятие "с точки зрения эпидемиологов и вирусологов", а в стране люди "сами решали, где им быть".
Комментарии 24
ТВ , Видео , Сергей Панасюк , Александр Лукашенко , Алексей Кручинин , МИД , ВОЗ
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