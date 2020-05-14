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«Заснувшего» в прямом эфире телеведущего подняли на смех 

Lenta.ru 18 минут назад
Пользователи сети подняли на смех ведущего шоу This Morning на американском телеканале CBS Тони Докупила (Tony Dokoupil). Как пишет Daily Mail, пользователям Twitter показалось, что журналист заснул прямо во время прямого эфира.
Докупил объявил о небольшом перерыве, после чего в эфир пошла коммерческая заставка. После возвращения в студию ведущий появился в кадре сидящим с опущенной головой. Он провел в такой позе несколько секунд, что заставило юзеров подумать, что Докупил решил вздремнуть.
«Дайте ему немного кофе!» — потребовал пользователь @davidaguilar92. «Мы все немного беспокоились за тебя», — заметила @iproposethis. А пользователь @LynnShawProd заявил, что понимает ведущего, потому что все новости очень скучные.
Сам Докупил в своем аккаунте объяснил, что не спал, а читал новости на iPad, и не заметил, что вернулся в эфир.
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ТВ , Видео , Daily Mail , CBS
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