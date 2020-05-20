Новое шоу Собчак назвали провалом 

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Пользователи Сети раскритиковали новое шоу Ксении Собчак и назвали его провалом.

Видеоролик, жанр которого Собчак определила как спецвыпуск "Осторожно, к барьеру, Собчак" зрители посчитали бессмысленным, а некоторые и вовсе назвали провалом.

В начале шоу журналистка объявила тему "Почему нас всех з****л гламур". Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Алина Холина. По задумке участники шоу должны были в формате дебатов дискутировать о "пошлости, богатстве и Гном Гномыче".

В комментариях пользователи отметили, что шоу кажется совершенно неподготовленным и лишенным смысла:

«Провал в подготовке шоу. Тема была одна, а секунданты спрашивают какую-то чушь, перетягивая одеяло на себя»,

«В чем суть видео, вообще неясно. Никто не понимает, зачем оно тут»,