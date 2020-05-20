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Новое шоу Собчак назвали провалом 

Мира Маркина 2 часа назад
Пользователи Сети раскритиковали новое шоу Ксении Собчак и назвали его провалом.
Видеоролик, жанр которого Собчак определила как спецвыпуск "Осторожно, к барьеру, Собчак" зрители посчитали бессмысленным, а некоторые и вовсе назвали провалом.
В начале шоу журналистка объявила тему "Почему нас всех з****л гламур". Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Алина Холина. По задумке участники шоу должны были в формате дебатов дискутировать о "пошлости, богатстве и Гном Гномыче".
В комментариях пользователи отметили, что шоу кажется совершенно неподготовленным и лишенным смысла:
«Провал в подготовке шоу. Тема была одна, а секунданты спрашивают какую-то чушь, перетягивая одеяло на себя»,
«В чем суть видео, вообще неясно. Никто не понимает, зачем оно тут»,
«блогеры-секунданты вообще двух слов связать не могут».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак сбежала из прямого эфира с Соловьевым.
Комментарии 2
ТВ , Видео , Яна Рудковская , Ксения Собчак
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