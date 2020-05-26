Гузеева дала ценный совет женщинам

На передачу «Давай поженимся!» в качестве невесты пришла 28-летняя Александра, которая работает визажистом и преподает искусство макияжа в одном из специализированных столичных учебных заведений. Девушка настолько вошла в роль педагога, что не смогла расстаться с ней даже во время знакомства с женихом.

В качестве сюрприза Александра помогла составить жениху 26-летнему Николаю стильный look, категорично отвергая варианты парня. «Мне не нравится», «Это не сочетается», «Прошлый век», — говорила она молодому мужчине, когда тот пытался взять ту или иную вещь из предложенных в студии. В итоге жених остался немного расстроенным и обескураженным.

«Так себе. Не люблю, когда мной руководят», — высказался о командирше-невесте участник шоу.

«Ни один мужчина не любит!» — поддержала его Лариса Гузеева