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«Ни один мужчина не любит!»: Гузеева дала ценный совет женщинам 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Гузеева дала ценный совет женщинам
Фото: Кадр из программы "Давай поженимся!"
На передачу «Давай поженимся!» в качестве невесты пришла 28-летняя Александра, которая работает визажистом и преподает искусство макияжа в одном из специализированных столичных учебных заведений. Девушка настолько вошла в роль педагога, что не смогла расстаться с ней даже во время знакомства с женихом.
В качестве сюрприза Александра помогла составить жениху 26-летнему Николаю стильный look, категорично отвергая варианты парня. «Мне не нравится», «Это не сочетается», «Прошлый век», — говорила она молодому мужчине, когда тот пытался взять ту или иную вещь из предложенных в студии. В итоге жених остался немного расстроенным и обескураженным.
«Так себе. Не люблю, когда мной руководят», — высказался о командирше-невесте участник шоу.
«Ни один мужчина не любит!» — поддержала его Лариса Гузеева.
По ее словам, «училка» — это самая последняя роль, которую должна примерять на себя женщина в отношениях. Тем не менее, невеста ведущей понравилась, а ее слегка декларативный тон она списала на смущение перед камерами. Гузеева предположила, что такая девушка хорошо проявит себя в более комфортной обстановке и в семейной жизни. Однако Николай выбрал другую, более мягкую, невесту.
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ТВ , Училка , Лариса Гузеева
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