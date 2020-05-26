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Телеведущая оголилась для фото и была поймана на лицемерии 

Lenta.ru 12 часов назад
Оголившуюся телеведущую обвинили в лицемерии
Фото: @ayeshacurry
Телеведущая Айша Карри (Ayesha Curry) опубликовала в Instagram фотографии в бикини, чем вызвала недовольство пользователей соцсетей. Пользователи припомнили ей пост пятилетней давности и пришли к выводу, что женщина лицемерит.
Блогерша, на аккаунт которой подписаны 7,2 миллиона человек, снялась в купальнике возле своего дома и написала: «Это заняло долгое время». Пользователи Twitter принялись обсуждать фотографии оголившейся Карри и поймали ее на противоречии: некоторые вспомнили, что пять лет назад она, комментируя подобные снимки других людей, написала: «Все стали носить минимум одежды, да? Не мой стиль. Я лучше прикрою все для человека, который для меня многое значит».
@ayeshacurry
Многие заметили, что Карри теперь делает именно те вещи, за которые критиковала других женщин. Пользовательница @roundxthree указала на лицемерие ведущей. «Когда ты не в форме, ты говоришь так. А когда в форме, то это уже другая история», — посчитал юзер с ником @On_This_R0ck.
Среди пользователей соцсети нашлись и защитники Карри. Так, @StacksBreadup написал: «Айша Карри выкладывает фото в бикини в Instagram, а ты уже выясняешь все, что она когда-либо говорила. Братишка, помой руки». Юзерша @LIBGyal поддержала ведущую и отметила, что та могла стесняться своего тела после родов, однако сейчас это преодолела и обрела уверенность.
Карри — ведущая собственного кулинарного шоу, автор книги о готовке. Женщина вместе с мужем баскетболистом Стефеном Карри воспитывает троих детей. В описании аккаунта блогерша называет себя верующей христианкой.
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