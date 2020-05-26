Блогер-миллионер хочет стать новым «Холостяком»

Сейчас Сергей Косенко участвует в шоу «Остров героев».

На телеканале ТНТ стартовало новое шоу «Остров героев». Восемь блогеров отправились на необитаемый остров, чтобы проверить себя на прочность. Согласно условиям проекта, победителем станет тот, кто сможет дойти до финала в экстремальных условиях. Некоторые телезрители уже обзавелись любимчиком на проекте — им стал миллионер Сергей Косенко. Блогер, на страницу которого в Instagram подписаны более 3 миллионов человек, заявил о том, что мечтает найти вторую половинку. Сергей Косенко даже не прочь стать следующим женихом на «Холостяке». К слову, молодой человек не только занимается ведением блога, но и занимается строительством вилл на Бали. В числе его клиентов и партнеров есть и российские знаменитости. Несмотря на эффектную внешность и успешность, Сергей пока не смог найти даму сердца.

Меня окружает много красивых девушек, но все они созданы не для меня. Для меня нужна какая-то другая, которую пока я не встретил. Но очень хотел бы, чтобы она появилась в моей жизни. Я смотрю на свою сестру и ее детей, 6-ти и 9-ти лет (хотя у нас с ней разница в возрасте всего 2 года), вижу, насколько кайфовая жизнь с детьми, что я реально хотел бы такой жизнью пожить. Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал и серфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: это был хороший период в жизни, нужно его закрывать и идти в следующий,

— рассказал о своих желаниях миллионер.

Сергей также добавил, что видит рядом с собой успешную женщину. Для блогера идеал семьи — это Виктория и Дэвид Бекхэм

Шоу «Остров героев» идет по субботам в 19.00 на ТНТ.