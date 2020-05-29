Корреспондент нижневартовского телеканала N1 во время съемок сюжета о подтопленном поселке столкнулся с пожилой жительницей, размахивающей пистолетом. Видео опубликовано в группе канала во "ВКонтакте".

"Я не знаю, подходить ли к бабушке с пистолетом" — прокомментировал журналист.

После он поинтересовался у ворвавшейся в эфир пенсионерки, собирается ли она застрелить съемочную группу. В итоге выяснилось, что оружие она нашла в кустах, и оно не настоящее.

Работники телеканала предложили женщине оставить оружие, но она отказалась.