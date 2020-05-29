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В съемки российского телеканала ворвалась бабушка с пистолетом 

Мария Сергеева 4 часа назад
Корреспондент нижневартовского телеканала N1 во время съемок сюжета о подтопленном поселке столкнулся с пожилой жительницей, размахивающей пистолетом. Видео опубликовано в группе канала во "ВКонтакте".
"Я не знаю, подходить ли к бабушке с пистолетом" — прокомментировал журналист.
После он поинтересовался у ворвавшейся в эфир пенсионерки, собирается ли она застрелить съемочную группу. В итоге выяснилось, что оружие она нашла в кустах, и оно не настоящее.
Работники телеканала предложили женщине оставить оружие, но она отказалась.
"На кой черт он мне нужен" — высказалась местная жительница, оставив пистолет съемочной группе.
Ранее "Рамблер" писал о том, что обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы.
ТВ , Видео
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