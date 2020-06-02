Стало известно имя новой ведущей «Дома-2» 

Одна из самых популярных в России блогеров Саша Спилберг придет на телепроект «Дом-2». Девушка поможет участникам наладить отношения.

Блогеру предстоит провести два эфира. Затем будет ясно, станет ли она новой ведущей «Дома-2». На Лобное место Спилберг придет с конкретной целью — защитить девушек от нападок мужчин и изменить отношение молодых людей к участницам проекта.

Девушка отметила, что ей интересно наблюдать за этим шоу. По словам Спилберг, в «Доме-2» творится жара.

— Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научится быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях, — цитирует блогера «СтарХит».

Отметим, что сама Спилберг встречается с молодым человеком по имени Парул. Об отношениях с ним блогер регулярно рассказывает своим подписчикам.