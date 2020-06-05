Как изменилась и где сейчас Юлия Бордовских

Очаровательную блондинку хорошо помнят зрители НТВ. Но в последнее время Юлия не появляется в телеэфире. Как сейчас выглядит телеведущая — в материале «Рамблера».

Юлия родилась 5 июля 1969 года в Самаре (тогда Куйбышев). Ее мать была инженером, а отец — переводчиком с французского языка. В детстве Юлия профессионально занималась баскетболом, но решила связать свою жизнь с журналистикой. Она окончила МГУ , где выступала за баскетбольную сборную университета.

@bordeaux_yulia

В 1994 году ее приглашает работать в свою команду Леонид Парфенов , но через месяц Юлия переходит в Службу спортивных программ НТВ. Семь лет Бордовских была бессменной ведущей спортивных новостей в программе «Сегодня», вела программы на «НТВ-Плюс Спорт». В 2001 году после смены руководства канала Юлия вместе с другими журналистами перешла работать на ТВ-6. Телеведущая освещала новости спорта в программе «Сейчас», работала на прямых включениях с фестиваля «Нашествие». После распада ТВ-6 вела авторскую передачу «Новый день с Юлией Бордовских» на канале «НТВ-Плюс Спорт».

@bordeaux_yulia

До 2010 года телеведущая занималась различными проектами на НТВ. Позже Юлия стала пресс-аташе официального экипировщика российской олимпийской сборной «Bosco Sport», была главным редактором журнала Boscomagazine.

Юлия Бордовских дважды была замужем. От брака с банкиром Иваном Броновым родила дочь Марию, от второго брака, с Алексеем Кравцовым , главой Союза конькобежцев России, сына Федора. С Кравцовым Юлия развелась в прошлом году.

@bordeaux_yulia

С 2017 года Юлия вместе с детьми постоянно проживает в Майами, США. Она занимается собственными проектами (производством суперфудов) в индустрии здорового образа жизни, работает health-коучем и является соавтором курса «Путешествие к себе».

Бордовских ведет собственный аккаунт в Instagram и периодически обновляет его новыми фотографиями. Судя по снимкам, Юлия в превосходной форме и отличном настроении. Кроме того, она регулярно освещает вопросы правильного питания.