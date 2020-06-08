На русском ТВ американца вынудили встать на колено

На популярной передаче "Время покажет" на Первом канале обсуждалась ситуация с погромами против расизма в США и то, что некоторые протестующие темнокожие требует в знак извинений склонить перед ними колено. Кадры с полицейскими и простыми белыми гражданами, стоящими на коленях, облетели соцсети и вызвали неоднозначную реакцию.

Обсуждая это, ведущий Артем Шейнин , спросил приглашенного в качестве эксперта американского журналиста Майкла Васюра, готов ли он на такой жест.

"Майкл, как на счет колен… С колен начать? Ты ж виноват, ты ж из той страны, где все чувствуют себя виноватыми. Ты как на счет колена?…

Я задаю этот вопрос, потому что у вас есть какое-то желание стоять на коленях", — спросил Шейнин.

Ведущий отметил, что у него такое желания нет, потому что он еще будучи советским мальчиком писал письмо темнокожей правозащитнице Анджеле Дэвис искренне поддерживая ее

"Мы ее все искренне поддерживали, поддерживали черных… У нас совесть чиста…У вас, судя по всему, вы все чувствуете, что она не чиста. Тогда уже облегчи совесть…

На колено встанешь или нет?", — спросил ведущий.

Американский эксперт заметно понервничал, пытаясь объяснить, что преклонение колена на самом деле не про чувство вины, а про символ.

"Футболист Колин Каперник во время национального гимна три года назад встал на колено в знак протеста против насилия полиция. Его выгнали из лиги…Он оказался прав, что были настоящие проблемы в нашем обществе и полиции.

Когда наша полиция делает то, что я сейчас буду делать, это знак того, что они понимают, что в нашем обществе есть проблемы.

Я встаю на колено и не прошу прощения ни у кого, но я признаю, что есть проблемы в американском обществе и надо бороться с ними…", — заявил американский журналист.

Кадр из передачи "Время покажет"

С этими словами американец встал на одно колено, но ведущий попросил его повернуться в камеру, потому как, возможно, передачу смотрят те, к кому он обращается.