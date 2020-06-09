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Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу 

Lenta.ru и ещё 3 9 часов назад
Звезда «Уральских пельменей» назвала причину ухода
Фото: @mihalkova
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из юмористического коллектива. В интервью PeopleTalk она прокомментировала несколько версий и назвала ключевую причину отказа от дальнейшего участия в шоу.
По ее словам, ключевой причиной был вопрос творчества внутри коллектива. «В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста», — добавила Михалкова. Уходом от коллег она хотела решать новые амбициозные творческие задачи и покорять новые высоты, пояснила актриса.
Михалкова уточнила, что пошла на такой шаг не из-за денег и не из-за неразделенной любви к партнеру по шоу Дмитрию Брекоткину.
«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5 процентов и далеко не решающий фактор», — пояснила она.
Актриса заключила, что финансовый вопрос — одна из капель, которая переполнила бокал.
В марте Юлия Михалкова рассказала о нахлынувших воспоминаниях после ухода из коллектива. Тогда она сравнила свой уход из проекта с прекращением отношений между людьми и заметила, что иногда расставание длится дольше отношений и становится куда более интересным периодом жизни.
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она начала участвовать в новом сезоне детского КВН.
«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.
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Комментарии
ТВ , Дмитрий Брекоткин , Юлия Михалкова
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