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Гражданская жена Захарова ответила, почему не родила 

Экспресс газета 8 часов назад
Гражданская жена Захарова ответила, почему не родила
Фото: Экспресс газета
Вся страна уже несколько дней следит за трагедией, которую сейчас переживают близкие Сергея Захарова. Напомним, на днях в фургончик экспедитора из Рязани врезался внедорожник, за рулем которого находился известный актер театра и кино Михаил Ефремов. Авария произошла по вине звезды, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
В результате столкновения Сергей Захаров скончался едва его только доставили в больницу. Но оказалось, что жизнь жертвы ДТП была наполнена хитросплетениями и интригами. В свое время Захаров ушел из семьи, где у него рос маленький сын. Об этом с горечью вспоминает гражданская жена погибшего Ирина. Именно эту женщину вся страна сначала посчитала официальной вдовой Сергея, вот только все оказалось не так просто…
В эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Ирина рассказала о сложных взаимоотношениях любимого с действующей супругой, которая так и не простила мужа за уход из семьи. Две женщины впервые встретились на похоронах человека, к которому питали самые сильные чувства.
Сергей и Ирина прожили вместе 22 года и были действительно счастливы, однако пара так и не решилась завести совместного ребенка. Оказалось, что у Сергея были дети от двух браков, а у его гражданской жены взрослая дочь… Захаров понимал, он не сможет обеспечить еще одного малыша, ведь его заработки никогда не были особенно внушительными. Поэтому парой было принято решение — не заводить больше детей, даже несмотря на взаимные чувства друг к другу…
Тогда один из гостей студии спросил Ирину: "А зачем Вам была нужна такая жизнь?" И женщина призналась — она была замужем не единожды, вот только никогда еще отношения не приносили ей столько счастья. Как выяснилось, Ирина и Сергей практически никогда не ссорились и жили, как говорится, душа в душу.
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Комментарии
ТВ , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Малахов
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