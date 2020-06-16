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49-летняя телеведущая в мини-юбке смутила фанатов 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Британская телеведущая Аманда Холден поделилась в Instagram видео с рабочего места и смутила своих поклонников. Подписчики высказались у нее в комментариях.
Холден выложила зацикленное видео, на которой она сидит в рабочем кресле. На ней надета белая блузка, мини-юбка с принтом и босоножки на каблуке. На кадре видно, что ведущая села, положив ногу на ногу.
Некоторые комментаторы смутились и намекнули на то, что женщины в таком возрасте не могут себе позволить делиться такими видео.
«Ты провоцируешь каждый день. Тот, кто позволяет себе такое на работе, явно ищет внимания. Надеюсь, твой муж не против», «Аманда, это просто неприлично в твоем возрасте», «Я знаю, что ты раскрепощенная женщина, но порой твои поступки нас смущают», — отметили некоторые из них.
При этом, другие подписчики Холден отметили, что телеведущая держит себя в форме, а еще имеет длинные и красивые ноги.
«Вот это ноги!», «Ты такая стройная, молодец, что поддерживаешь себя в форме», «Красавица, так держать!», — поддержали они телеведущую в комментариях.
Комментарии 3
ТВ , Видео , Аманда Холден
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