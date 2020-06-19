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Телеведущая вышла без белья и была обругана 

Lenta.ru 5 часов назад
Телеведущая вышла без белья и была обругана
Фото: Beretta / Sims / Shutterstock
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде и была раскритикована фанатами. Снимки папарацци публикует Daily Star.
Отмечается, что 49-летняя знаменитость направлялась на запись шоу в студию радиостанции Heart FM. Папарацци запечатлели ее в белом платье в горошек без рукавов бренда Fenn Wright Manson. На снимках видно, что под нарядом Холден нет бюстгальтера. Ее образ дополнили бежевые босоножки на каблуках и синий клатч.
Поклонники телеведущей обругали ее за чересчур откровенный внешний вид. «Кто-то наконец купит этой женщине бюстгальтер?», «Ее вечно фотографируют в одежде, просвечивающей грудь», «Я могу поделиться с ней своим нижним бельем», «У нее есть красивые наряды, но она выбирает то, в чем выглядит дешево. Позорит себя, мужа и детей», — комментировали они.
Ранее в июне журналисты Daily Mail уличили Аманду Холден в тяге к обнажающим плечо нарядам. 49-летняя знаменитость часто появлялась на различных мероприятиях в платьях и комбинезонах с одним рукавом. Как объяснила сама Холден, асимметричный вырез вышеуказанных вещах переключает внимание публики с нижней части тела на лицо и плечи.
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Комментарии 2
ТВ , Аманда Холден , Daily Mail , Газета Daily Star
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