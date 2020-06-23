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Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов 

Teleprogramma.pro и ещё 11 5 часов назад
Степаненко лишилась работы на ТВ
Фото: Teleprogramma.pro
В этом сезоне на телеканале «Россия 1» состоялась премьера авторского шоу Елены Степаненко «Еще не вечер!», в котором знаменитая юмористка предстала перед поклонниками помолодевшей и невероятно стильной. Бывшая супруга Евгения Петросяна приглашала в студию различных звезд, среди которых были Ефим Шифрин, Ольга Бузова, Николай Цискаридзе и другие. Они много шутили, смеялись и рассказывали о личном.
Программа, по ожиданиям создателей, должна была стать популярной и рейтинговой, но этого не произошло.
Оказалось, что за два с небольшим месяца существования ожидаемых рейтингов Степаненко и ее шоу не показали. И руководство канала решило закрыть проект, сообщает Собеседник.ру. Съемки новых выпусков должны были пройти в середине июня, но увы, их отменили.
«Зрителям новая Елена пришлась не по душе. Не помогли ни Ольга Бузова, ни Ефим Шифрин, ни Елена Воробей, которых она приглашала на запись шоу»,
— пишет издание, ссылаясь на источник на канале.
Сначала программе поменяли время выхода. Через месяц после премьеры шоу перенесли с дневного субботнего эфира на поздний вечер пятницы. Но, вероятно, это не спасло ситуацию.
Кстати, Елена Степаненко чуть ли не в каждом выпуске своего шоу отпускала скабрезные шуточки в адрес бывшего супруга и его новой жены.
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Комментарии
ТВ , Другое , Елена Степаненко , Ефим Шифрин , Николай Цискаридзе , Евгений Петросян , Елена Воробей , Ольга Бузова
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