«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему члены команды затаили на него обиду.

«Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба. Я — единственный из членов коллектива уехал в Москву, стал продюсером, занимался ТВ-производством и получал дополнительный доход. Это огромный объем труда, нервов и ответственности. Они же, отработав сьемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург».