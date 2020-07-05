«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из шоу

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«Бывших коллег задавила жаба»: Нетиевский объяснил, почему «Уральские пельмени» затаили обиду 

Teleprogramma.pro и ещё 9 4 часа назад
Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему члены команды затаили на него обиду.
«Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба. Я — единственный из членов коллектива уехал в Москву, стал продюсером, занимался ТВ-производством и получал дополнительный доход. Это огромный объем труда, нервов и ответственности. Они же, отработав сьемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург».
Сергей Нетиевский Кроме того, шоумен опроверг ранее сказанные слова нынешнего директора шоу Евгения Орлова, что многие документы сотрудники команды подписывали не глядя, доверяя Нетиевскому. «Ну, можно один раз не вчитаться в то, что подписываешь, но не каждый же год не глядя подписывать. Все взрослые адекватные люди. Видимо, Орлов внушил им „принцип Шарикова“ — взять все, да и поделить. Моя совесть чиста, актеры все получили, а вся история в СМИ придумана Орловым, чтобы отвлечь внимание и скрыть свои противоправные действия по выводу активов. Суды и правоохранительные органы дадут этому всему оценку», — добавил он. больше по теме Нетиевский назвал двух шоуменов из «Уральских пельменей», с кем сохранил добрые отношенияКак сказал юморист, остальные члены коллектива «не ведают, что творят». Напомним, что Сергей Нетиевский уже несколько лет судится с «Уральскими пельменями». Спор идет вокруг интеллектуальной собственности коллектива, а также прав на товарные знаки, отснятый видеоматериал и выплаты денежных средств.
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Комментарии 11
ТВ , Видео , Другое , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский , МВД
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