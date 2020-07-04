Как сейчас живет Арина Шарапова

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Как сейчас живет телеведущая Арина Шарапова 

New Magazine 1 час назад
Представить телевидение 90— х без Арины Шараповой невозможно. Яркая, эффектная и запоминающаяся. Она ворвалась с экрана телевидения и сразу была принята зрителями. Шарапова по образованию социолог и переводчик и даже какое-то время работала в библиотеке, не думая о карьере на ТВ. Но судьба сложилась так, что она стала одной из самых известных телезвезд. Свою журналистскую карьеру она начала с информагентства, была ведущей «Вестей» на РТР, программы «Время» на ОРТ, «Доброе утро» на Первом канале. Чем же сейчас занимается звезда ТВ?
Конечно, Шарапова не собирались уходить с телевидения. Это ее жизнь. Она продолжает успешно трудиться и учить мастерству других.
Так, в 2014 году основала в Москве «Школу искусств и медиатехнологий», занимающуюся творческим развитием детей и подростков. Является её президентом и руководителем мастер-курсов.
Увидеть Арину Шарапову можно на телеканале «Звезда», где она ведет авторскую программу «10 фотографий». Также она сала ведущей программы «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» на радио «КП». Так, в одной из последних передач она обсуждала отдых в Крыму и призналась, что и сейчас путешествует.
«Я сейчас в восточном Крыму, туда ехать часов шесть, но это такое серьезное, большое путешествие… все-то рвутся на юг, да на юг.. в тут, во-первых, шесть климатических зон — выбирай любую! То есть, для меня это вообще просто центр мира. Здесь — здорово!»
— рассказала она.
Что касается личной жизни, то 59-летняя Шарапова официально была замужем четыре раза. Последний ее брак с бизнесменом Эдуардом Карташовым. У нее один сын, который также связал свою жизнь с телевидением. Арина души не чает во внуках Никите и Степане.
Правда, в свое время Шараповой приписывали огромное количество романов. Она и сама как-то рассказывала об этом в интервью:
«У кого я в любовницах только не была! Я начинаю сейчас вспоминать, волосы дыбом! Сначала я страдала от этих слухов, сплетен. Они меня реально ­оскорбляли, я плакала. Но сейчас время прошло, я оглядываюсь назад и понимаю, что болезненность, с которой я все воспринимала, была обусловлена только воспитанием».
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Комментарии 8
ТВ , Видео , Арина Шарапова , ТК "Звезда" , Первый канал
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