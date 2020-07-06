Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву 

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Василий Уткин сказал, что не поддерживает нападки на телеведущую.

«Эти деньги человек заработал», — заявил спортивный комментатор.

Ксения Собчак согласилась с мнением Уткина. По ее словам, Елена Малышева может заработать большие деньги, делая "странные передачи".