Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву 

Спортивный комментатор Василий Уткин поддержал телеведущую Елену Малышеву, которую раскритиковали из-за дорогой недвижимости в США. Он дал интервью Ксении Собчак. Оно опубликовано на ее YouTube-канале.
Василий Уткин сказал, что не поддерживает нападки на телеведущую.
«Эти деньги человек заработал», — заявил спортивный комментатор.
Ксения Собчак согласилась с мнением Уткина. По ее словам, Елена Малышева может заработать большие деньги, делая "странные передачи".
Напомним, что в конце апреля вышло расследование Алексея Навального о недвижимости семьи Малышевой в США. Согласно ему, телеведущая вместе с супругом приобрели дом неподалеку от Нью-Йорка. Его стоимость — 6,4 миллиона долларов. Кроме того, у Елены Малышевой есть две квартиры в центре Нью-Йорка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева показала переболевшую COVID-19 мать.