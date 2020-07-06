Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву
Фото: Ксения Собчак / YouTube
Спортивный комментатор Василий Уткин поддержал телеведущую Елену Малышеву, которую раскритиковали из-за дорогой недвижимости в США. Он дал интервью Ксении Собчак. Оно опубликовано на ее YouTube-канале.
Василий Уткин сказал, что не поддерживает нападки на телеведущую.
«Эти деньги человек заработал», — заявил спортивный комментатор.
Ксения Собчак согласилась с мнением Уткина. По ее словам, Елена Малышева может заработать большие деньги, делая "странные передачи".
Напомним, что в конце апреля вышло расследование Алексея Навального о недвижимости семьи Малышевой в США. Согласно ему, телеведущая вместе с супругом приобрели дом неподалеку от Нью-Йорка. Его стоимость — 6,4 миллиона долларов. Кроме того, у Елены Малышевой есть две квартиры в центре Нью-Йорка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева показала переболевшую COVID-19 мать.
Видео дня. Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
ТВ , Елена Малышева , Алексей Навальный , Василий Уткин , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
Названа дата открытия кинотеатров в Москве
Названа дата открытия кинотеатров в Москве
Фанаты Джонни Деппа призвали бойкотировать «Пиратов»
Фанаты Джонни Деппа призвали бойкотировать «Пиратов»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Фильмы Marvel, провалившиеся в прокате
05:42
Фильмы Marvel, провалившиеся в прокате
Фильмы
Кем стала дочь Евгения Евстигнеева
03:38
Кем стала дочь Евгения Евстигнеева
Актеры
Самая очаровательная Констанция мирового кино
03:53
Самая очаровательная Констанция мирового кино
Фильмы Актеры
Почему покинула «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева
03:23
Почему покинула «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева
ТВ
Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна
44:07
Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна
Актеры
Культовые роли Сильвестра Сталлоне
00:26
Культовые роли Сильвестра Сталлоне
Актеры
Как Игорь Ливанов дважды терял детей
04:51
Как Игорь Ливанов дважды терял детей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение