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Выяснилось, сколько семья Захарова получает за участие в шоу 

Мира Маркина 5 часов назад
Выяснилось, сколько семья Захарова получает за шоу
Фото: Кадр из шоу
Кинопродюсер Марк Рудинштейн рассказал, сколько денег за участие в ток-шоу получает семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов.
Как сообщает News.ru, гонорар близких погибшего составляет 350 тысяч рублей.
Рудинштейн также добавил, что знаком с Ефремовым много лет, и он никогда не отказывал себе в спиртном. По словам продюсера, трезвым актера почти не видели.
Рудинштейна также удивил тот факт, что адвокатом Ефремова стал Эльман Пашаев. Продюсер обратил внимание на то, что Пашаев относится к тем юристам, которые могут уничтожить репутацию клиентов ради того, чтобы их освободить. Однако для актеров репутация крайне важна.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Ефремов отказался признавать вину.
Видео дня. Детективы, которые не отпускают ни на минуту
ТВ , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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