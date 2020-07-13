Выяснилось, сколько семья Захарова получает за шоу

Кинопродюсер Марк Рудинштейн рассказал, сколько денег за участие в ток-шоу получает семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов.
Как сообщает News.ru, гонорар близких погибшего составляет 350 тысяч рублей.
Рудинштейн также добавил, что знаком с Ефремовым много лет, и он никогда не отказывал себе в спиртном. По словам продюсера, трезвым актера почти не видели.
Рудинштейна также удивил тот факт, что адвокатом Ефремова стал Эльман Пашаев. Продюсер обратил внимание на то, что Пашаев относится к тем юристам, которые могут уничтожить репутацию клиентов ради того, чтобы их освободить. Однако для актеров репутация крайне важна.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Ефремов отказался признавать вину.