Выяснилось, сколько семья Захарова получает за шоу

Как сообщает News.ru, гонорар близких погибшего составляет 350 тысяч рублей.

Рудинштейн также добавил, что знаком с Ефремовым много лет, и он никогда не отказывал себе в спиртном. По словам продюсера, трезвым актера почти не видели.

Рудинштейна также удивил тот факт, что адвокатом Ефремова стал Эльман Пашаев. Продюсер обратил внимание на то, что Пашаев относится к тем юристам, которые могут уничтожить репутацию клиентов ради того, чтобы их освободить. Однако для актеров репутация крайне важна.