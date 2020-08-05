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Экономный российский комик рассказал о жизни с «доящей» его женой 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российский комик Алексей Щербаков в интервью коллеге Дмитрию Романову рассказал, что несмотря на серьезный заработок, продолжает оставаться очень экономным человеком. При этом он отметил, что жена Елена «доит» его «жесточайшим образом».
Щербаков заявил, что нежелание тратить деньги является частью его характера, причем изменить это кардинальным образом уже не получится. Тем не менее, он рассказал, что работу в этом направлении проводит его супруга.

«Выпрашивает постоянно что-то. Но от этого становится только хуже. Если я поддался и купил ей что-то, что она просила, то после этого я точно не куплю ничего себе и, скорее всего, очень долго не куплю что-то ей», — описал Щербаков.

Комик рассказал, что экономия может мешать совместной жизни: иногда он ссорится с женой по этому поводу. Он пересказал диалог с супругой, которая пожаловалась, что если он бросит ее, то она останется без денег и «сдохнет».
В ответ на это Щербаков заявил, что не оставит ее.

«И вот в итоге она сидит без денег и переживает. Каждый раз в магазине звонит мне и спрашивает, можно ли пробить молоко. Я перевожу ей 60 рублей на карту, она проводит, и все», — рассказал Щербаков.

В марте Щербаков высмеял полную женщину, которая находилась рядом с ним. «И диетическую колу, пожалуйста…» — написал комик под публикацией с фотографией в Instagram. В комментариях далеко не все позитивно приняли шутку. Многие посчитали, что он перегнул палку.
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Комментарии 3
ТВ , Видео , Дмитрий Романов , Алексей Щербаков
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