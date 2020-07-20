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Раскрыты способы заработка малолетнего Децла во время поездок в Чечню 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Отец Децла вспомнил, как певец зарабатывал в Чечне
Фото: Lenta.ru
В юном возрасте Кирилл Толмацкий, позже ставший исполнять рэп под псевдонимом Децл, нашел неожиданный способ заработать во время поездки в Чечню. Об этом его отец, продюсер Александр Толмацкий рассказал в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Толмацкий-старший поведал, как с Кириллом ездил на гастроли в Грозный совместно с Олегом Газмановым и его сыном Родионом.
«Был один смешной эпизод в Грозном. Приходит Кирилл, а у него все карманы забиты трехрублевыми бумажками. Оказывается, кто-то к нему подошел и сказал: "Мальчик, вот тебе три рубля, пусть Родион автограф напишет". Он увидел, что можно было получить три рубля за автограф, и начал их продавать. Полные карманы», — вспомнил продюсер.
Газманов до создания группы «Эскадрон» продюсировал своего сына Родиона. Вместе с ребенком он записал, в частности, хит «Люси». Позже музыкант начал исполнять свои песни самостоятельно.
Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых:
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Комментарии
ТВ , Люси , Кирилл Толмацкий , Олег Газманов , Lenta.ru
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