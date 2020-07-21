Шепелев перевелся на ТНТ

Еще в феврале этого года телеведущий Дмитрий Шепелев официально объявил о своем уходе с Первого канала. Теперь звезда будет работать на ТНТ в новом семейном шоу "Ты как я".

В пресс-службе рассказали, что новая передача Comedy Club Production выйдет в свет в сентябре. В нем примут участие звезды вместе со своими детьми.

Шепелев с ТНТ будет сотрудничать впервые. Он утверждает, что давно мечтал вести шоу о детях и родителях.

«Ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения»,

— отметил Дмитрий.