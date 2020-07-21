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Шепелев стал ведущим нового шоу на ТНТ 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Шепелев перевелся на ТНТ
Фото: @dmitryshepelev
Еще в феврале этого года телеведущий Дмитрий Шепелев официально объявил о своем уходе с Первого канала. Теперь звезда будет работать на ТНТ в новом семейном шоу "Ты как я".
В пресс-службе рассказали, что новая передача Comedy Club Production выйдет в свет в сентябре. В нем примут участие звезды вместе со своими детьми.
Шепелев с ТНТ будет сотрудничать впервые. Он утверждает, что давно мечтал вести шоу о детях и родителях.
«Ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения»,
— отметил Дмитрий.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как участницу «Дома-2» силой удерживали на проекте.
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ТВ , Дмитрий Шепелев
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