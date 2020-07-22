Медсестра в бикини стала ведущей прогноза погоды

Медсестра Надежда Жукова, которая прославилась после того, как пришла на работу в прозрачном защитном костюме и бикини, стала телеведущей. Она будет вести прогноз погоды на каналах «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула», об этом сообщает YouTube-канал Vesti Tula.

«Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом», — говорится в сообщении.

Сама Жукова призналась, что подобный опыт для нее является новым и важным. Отмечается, что телепроект, в котором участвует медсестра, проходит в рамках поддержки медицинских работников.

В мае этого года в сети опубликовали фотографию медсестры, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. Коллеги девушки объяснили, что в костюме работать очень жарко, поэтому медработница решила не надевать одежду, однако она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.