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Пришедшая на работу в бикини медсестра стала ведущей прогноза погоды 

Lenta.ru и ещё 16 7 часов назад
Медсестра в бикини стала ведущей прогноза погоды
Фото: Вести Тула / YouTube
Медсестра Надежда Жукова, которая прославилась после того, как пришла на работу в прозрачном защитном костюме и бикини, стала телеведущей. Она будет вести прогноз погоды на каналах «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула», об этом сообщает YouTube-канал Vesti Tula.
«Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом», — говорится в сообщении.
Сама Жукова призналась, что подобный опыт для нее является новым и важным. Отмечается, что телепроект, в котором участвует медсестра, проходит в рамках поддержки медицинских работников.
В мае этого года в сети опубликовали фотографию медсестры, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. Коллеги девушки объяснили, что в костюме работать очень жарко, поэтому медработница решила не надевать одежду, однако она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.
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