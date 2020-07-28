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«Поле Чудес» может остаться без Якубовича 

Womse 3 часа назад
«Поле Чудес» может остаться без Якубовича
Фото: Womse
Несмотря на то, что Леонид Якубович не планировал уходить с поста ведущего передачи, руководство может принять другое решение.
Ведущий телешоу «Поле Чудес» дал интервью ТАСС, в котором рассказал о своих планах. Леонид Якубович ведет передачу уже с 1991 года, а само «Поле Чудес» впервые вышло в эфир Первого канала годом ранее, в 1990 году. На днях Якубович пообщался с представителями ТАСС. В разговоре телеведущий рассказал о том, что он не хочет покидать пост ведущего телешоу. Однако Леонид добавил, что окончательное решение будет принимать не только он, но и его руководство.
По словам Леонида Якубовича, его крайне огорчает тот факт, что его имидж на телевидении сложился только из образа весельчака на передаче «Поле Чудес». Ведущий рассказал о том, что общественность судит его только по этому образу, вместо того, чтобы обращать внимание на настоящие таланты Леонида.
Также Леонид Якубович поделился своими планами. По его словам, уже в ближайшее время на прилавках книжных магазинов появится его творение — издательство «ЭКСМО» выпустит книгу, в которой журналист делится рассказами об Афганской, Косовской и Чеченских войнах. Кроме того, Леонид Якубович опубликует в книге воспоминания о разных людях и стихи, например, написанные в стиле басен поэта Ивана Крылова Уголовным кодексом России.
Общаясь с журналистом ТАСС, Леонид Якубович отметил, что недавно он закончил работу над пьесой, и она уже принята к постановке. По словам журналиста, работать над постановкой будет Марк Розовский, и сейчас уже начались репетиции. Увидеть спектакль по пьесе Якубовича можно будет уже этой осенью.
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Комментарии
ТВ , Леонид Якубович , Марк Розовский , Иван Крылов , Первый канал , ИТАР-ТАСС
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